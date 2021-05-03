  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Osmaniye'de 9 Afganistanlı yakalandı
ABD'de göçmen teknesi faciası: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dost ülkeden Türkiye'ye kritik davet
Bakan duyurdu! Tüm zamanların rekoru kırıldı
Ekonomi Bakan duyurdu! Tüm zamanların rekoru kırıldı
Ekonomi

Bakan duyurdu! Tüm zamanların rekoru kırıldı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, nisan ayında yüzde 109 artış, 18,8 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek ihracat rakamına ulaşıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-03 12:47:00 -
Bakan duyurdu! Tüm zamanların rekoru kırıldı

Pandemi öncesi 2019 ile karşılaştırıldığında ihracatın, nisanda yüzde 22,3 arttığını dile getiren Muş, "İhracatımız pandemi öncesi seviyelerin de üzerinde tutundu" dedi

Bakan Mehmet Muş'un açıklamalarından satır başları;

Dış ticaret açığı yüzde 31,9 azaldı

İthalatımız nisanda, geçen senenin aynı ayına göre yüzde 61,4 artarak 21,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Nisan ayı dış ticaret açığımız, 2020 Nisan ayına göre yüzde 31,9 azalarak 4,6 milyar dolardan 3,1 milyar dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, nisanda 19,5 puan artışla yüzde 85,7’ye yükselirken, enerji ithalatı hariç yüzde 97,7 oldu.

Hiçbir vatandaşımızın derdine kayıtsız kalmayacağız

Yeni dönemde memleketimizin her köşesini ziyaret edecek, sizlerin sorunlarıyla ilgili istişare süreçlerini daha da yoğunlaştıracağız. Üreticilerimizin tesislerini tek tek gezerek, aksayan noktaları yerinde tespit edeceğiz. Hiçbir vatandaşımızın derdine kayıtsız kalmayacağız.

200 milyar dolar üzerini konuşma zamanı geldi

2021 sonu Orta Vadeli Program hedefimiz olan 184 milyar dolar ihracat düzeyini aşmaya bir adım daha yaklaştık. Yıllıklandırılmış ihracatımızla bu hedefi aşmış bulunuyoruz. Artık yıllık ihracatımızı 200 milyar dolar seviyesinin üzerine taşımayı konuşma zamanı gelmiştir.

"En yüksek ihracat gerçekleştirdiğimiz ikinci ay"

TİM Başkanı İsmail Gülle de "Nisan ayı, Mart 2021'den sonra Cumhuriyet tarihinde en yüksek ihracat gerçekleştirdiğimiz ikinci ay oldu.

En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 ilimiz 7 milyar 239 milyon dolarla İstanbul, 1 milyar 360 milyon dolarla Bursa, 1 milyar 321 milyon dolarla Kocaeli oldu" dedi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın fiyatlarında flaş yükseliş! İşte 3 Mayıs altın fiyatlarında son durum
Ekonomi

Altın fiyatlarında flaş yükseliş! İşte 3 Mayıs altın fiyatlarında son durum

Yeni haftanın ilk gününde altın fiyatları merak ediliyor. İnişli çıkışlı grafiği nedeniyle alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanırke..
Ülkenin Cumhurbaşkanı çağrı yaptı: Geri dönün
Dünya

Ülkenin Cumhurbaşkanı çağrı yaptı: Geri dönün

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan sınırında yaşanan çatışmadan dolayı evlerini terk eden 27 binden fazla vatandaşa 'evleri..
Aksaray’da bayram namazı saat kaçta 2021? Ramazan Bayram namazı saati 2021
Dini Bilgiler

Aksaray’da bayram namazı saat kaçta 2021? Ramazan Bayram namazı saati 2021

Ramazan ayı, Müslümanlar arasında kardeşlik hukukunun sürekli diri kalmasını sağlayan bir aydır. Bu kardeşliği sağlayan diğer bir faktör ise..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay