  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP'den küçük esnafa darbe! Dışarıdan gelen talimatla düzenlemeyi AYM'ye taşıdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon açıklaması

Seçime üç gün kala Batı'ya tam itaat! Freni patladı

Mete Yarar'dan Kızılelma isyanı: Başka ülkede olsa yemin ederim yer yerinden oynamıştı

Kapalıçarşı’da altın hareketliliği! EYT sonrası Türk Lirası’nı değerlendirmek isteyen oraya koştu

Türkiye şahlanıyor...Marmara'dan Akdeniz'e...Karadeniz'den İç Anadolu'ya... Dev hızlı tren müjdesi

Rusya'dan Türkiye için olay doğalgaz kararı! 2024'e kadar ertelediler

Yunanistan'da Çipras Türkiye'yi örnek gösterip Miçotakis'e yüklendi

Şehit kızı Gülay Demir: Türkiye, CHP ve HDP’ye teslim edilirse yıkım olur!

''Yüz yıllık bir istikrara doğru gidiyoruz"
Gündem Bakan duyurdu! Okul öncesi eğitim ücretleri kaldırıldı
Gündem

Bakan duyurdu! Okul öncesi eğitim ücretleri kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2023-05-11 12:45:00 -
Bakan duyurdu! Okul öncesi eğitim ücretleri kaldırıldı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okul öncesi eğitim ile ilgili valilikler tarafından ücretlerin tamamının kaldırıldığını müjdeledi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "okul öncesi eğitim ile ilgili valilikler tarafından komisyonlar marifetiyle belirlenen ücretler vardı. 2023-2024 eğitim öğretim yılında bu ücretlerin tamamını kaldırıyoruz" dedi.

Bakan Özer, "Türkiye’de okul öncesi eğitimle ilgili Valilik tarafından komisyonlar marifetiyle belirlenen ücretler var. 50 TL 100 TL tam gün eğitim yapan kreşlerde 400 TL 500 TL ve Milli Eğitim Bakanlığı Yönetmeliğine dayalı olarak bu ücretler tahakkuk ettiriliyordu. 2023-2024 eğitim öğretim yılıyla birlikte bu ücretlerin tamamını kaldırıyoruz. Türkiye’nin hiçbir noktasında Ordu’da Hatay’da Malatya’da Cizre’de Silopi de Kars’ta Türkiye’nin neresinde olursa olsun ister tam gün eğitim yapsın isterse yarım gün eğitim yapsın hiçbir adı altında abla yemek taşıma başka ne ad olursa olsun bu adlar altında okul öncesi eğitimlerden kesinlikle ücret alınmayacaktır. Böylece bizler evlatlarımıza ilgili çok önemli bir işi de okul öncesi eğitimle ilgili devrim gibi yapılan gelişmeleri de çok sağlam bir zeminde sürdürebilirliğini sağlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23