Bakan duyurdu: Ödemeler bugün yapılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2022-2023 eğitim yardımı ödemelerine ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bakan Bilgin'in paylaşımı şöyle:

"Aziz şehitlerimizin çocukları ile harp/vazife malullerimizin kendilerinin ve çocuklarının 2022-2023 eğitim yardımı ödemelerini bugün yapıyoruz.

Bu kapsamda; ilköğretim için 5.004 TL, ortaöğretim için 7.506 TL, yükseköğretim için 10.008 TL eğitim ve öğretim yardımı ödeyeceğiz."