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Bakan duyurdu! HGK-84'ün TSK'ya teslimatı yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığınca, Mühimmat Tedarik Projesi Sözleşmesi kapsamında TSK'nın ihtiyaçları doğrultusunda yerli imkanlarla geliştirilen HGK-84'ün teslimatı yapıldı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 07:51
Bakan duyurdu! HGK-84'ün TSK'ya teslimatı yapıldı

Savunma Sanayii Başkanlığı resmi Twitter hesabından 100+ adet Hassas Güdüm Kiti'nin teslimatının gerçekleştirildiğini duyurdu.

SSB'nin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Silahlı kuvvetlerimize 100+ adet daha HGK-84 teslimatı gerçekleştirdik." ifadesine yer verildi.

HGK nedir?

TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen HGK-84 Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan 2000 Ib Mk-84  genel maksat bombalarını akıllı bombalara dönüştürüyor.

40000 ft irtifada 25 km menzile ulaşan HGK, 2000 lb Mk-84 genel maksat bombalarını akıllı bombalara dönüştürmekte, böylece mevcut bombalar, her tür hava koşulunda, uzak bir mesafeden atıldığında bile, 6.3 m sapma değerinde yüksek hassasiyetli vuruş yeteneği kazanmaktadır. Bu da uçakların tehlikeli bölgeye yaklaşmadan, güvenli bir şekilde görevlerini tamamlamalarını sağlamaktadır

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 07:51
  1. Savunma Sanayii
  2. Hassas Güdüm Kiti

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  • Bestami ERSÖZBestami ERSÖZ44 dk önce
    Elhamdülillah. Sıra nükleer de inşallah bekliyoruz.

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