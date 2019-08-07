Bakan duyurdu! HGK-84'ün TSK'ya teslimatı yapıldı Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığınca, Mühimmat Tedarik Projesi Sözleşmesi kapsamında TSK'nın ihtiyaçları doğrultusunda yerli imkanlarla geliştirilen HGK-84'ün teslimatı yapıldı.

Savunma Sanayii Başkanlığı resmi Twitter hesabından 100+ adet Hassas Güdüm Kiti'nin teslimatının gerçekleştirildiğini duyurdu. SSB'nin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Silahlı kuvvetlerimize 100+ adet daha HGK-84 teslimatı gerçekleştirdik." ifadesine yer verildi. HGK nedir? TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen HGK-84 Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan 2000 Ib Mk-84 genel maksat bombalarını akıllı bombalara dönüştürüyor. 40000 ft irtifada 25 km menzile ulaşan HGK, 2000 lb Mk-84 genel maksat bombalarını akıllı bombalara dönüştürmekte, böylece mevcut bombalar, her tür hava koşulunda, uzak bir mesafeden atıldığında bile, 6.3 m sapma değerinde yüksek hassasiyetli vuruş yeteneği kazanmaktadır. Bu da uçakların tehlikeli bölgeye yaklaşmadan, güvenli bir şekilde görevlerini tamamlamalarını sağlamaktadır

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