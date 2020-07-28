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Bakan duyurdu: Artık işlemler hızlanacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "İş insanlarımız artık elektronik beyan formuyla getirdikleri sergi ve fuar eşyasının gümrük işlemlerini hızla tamamlayabilecek." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-07-28 12:16:00 - 2020-07-28 12:18:31
Bakan duyurdu: Artık işlemler hızlanacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, bakanlık olarak firmaların uluslararası rekabet gücünü artırmak için çalışmalara devam ettiklerini belirtti. Pekcan, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda sergilerde, fuarlarda ve numune olarak üretim modellemesinde kullanılacak eşyanın uluslararası hareketini kolaylaştırdık. İş insanlarımız artık elektronik ortamda düzenlenen Beyan Formu ile beraberinde getirdikleri sergi ve fuar eşyası ile numunelik eşyanın gümrük işlemlerini beklemeden, hızlı ve kolay şekilde tamamlayabilecek. Gerek zaman gerekse maliyet avantajı sağlayacak bu uygulamanın iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum."

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