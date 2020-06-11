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Aktüel

Bakan duyurdu: 3 ülkeyle başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 3 ülkeyle bugün uçuşların başladığını ve diğer ülkelerle ilgili diplomasi sürecinin devam ettiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 12:56:00 -
Bakan duyurdu: 3 ülkeyle başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Sivas YHT Projesi'nin Doğuş Şantiyesi'nde incelemelerde bulundu. Burada gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, Covid normalleşme sürecinde yeniden başlayan yurtdışı uçuşlara değindi.

"Normalleşmeye adım adım yaklaşıyoruz. Pandemi sürecini nasıl en iyi şekilde atlattıysak normalleşme sürecinde de iyi bir noktadayız" diyen Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Havalimanlarımızı geçen hafta başı faaliyete geçirdik. Sertfika bütün havalimanlarına veriyoruz. Vatandaşlarımız havalimanına girmelerinden itibaren kendilerini güvende hissedebilirler. Garlarımızda da tüm tedbirlerimizi aldık."

Yurtdışı uçuşlarda önemli gelişmeler olduğunu söyleyen Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Yurtdışı uçuşlarımızla ilgili çok önemli gelişmeler var. Bugün 3 ülkeyle uçuşlar başladı. 11'iyle birlikte peyderpey uçuşlarımız bütün dünya ile birlikte tamamlanacak. Diplomasi trafiği yaşanıyor. Bütün taleplerimizi yaptık. Bugün 3 ülkeyle başladık, bütün ülkelerle yazışmalarımızı yaptı. Risk durumuna göre tarihleri belirledik. İnşallah kısa sürede süreci tamamlayıp normal hayata ulaşacağımızı düşünüyurum."

 

 

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