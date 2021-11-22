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Ekonomi Bakan duyurdu: 2023 hedefine ulaştık
Ekonomi

Bakan duyurdu: 2023 hedefine ulaştık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Yenilenebilir enerjide 2023 hedefine ulaştık" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 10:30:00 - 2021-11-22 10:58:15
Bakan duyurdu: 2023 hedefine ulaştık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Uluslararası kuruluşlara, uluslararası yatırımcılara Türkiye’ye yatırım yapmayın diyecek kadar pervasızlaşan bir güruh var Türkiye’de. Kendi milletini, kendi devletini dışarıya şikâyet edebilecek, burada yatırım yapmayın diyebilecek kadar gözleri ve kalpleri kararmış bir topluluk maalesef." dedi.

Uyguladığımız politikalar sayesinde 2019 ve 2020 yılında yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki payı yüzde 42’nin üzerinde çıktı ve 2023 hedefimize bugünden ulaşmış olduk.

Dağıtım sektörümüzde 2021-2025 döneminde ise 78 milyar liralık bir yatırım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

2021-2025 döneminde doğal gaz dağıtım ve iletimine 56,6 milyar lira daha yatırım yapacağız.

Sakarya Gaz Sahasına ilişkin bütün mühendislik çalışmalarını tamamlamış durumdayız. Öte yandan o projede kullanılacak yüksek nitelikli boruların siparişlerini verdik. Alanında uzman, yetkinliği üst seviyede olan bir şirketle birlikte yürüteceğiz bu işi. 2022’nin baharında suyun altına, Karadeniz’in derinliklerine boruları yerleştirerek ilk kaynağı yapacağız inşallah.

Kış saat uygulamasına başladığımız 2016 yılından bugüne kadar elde ettiğimiz toplam tasarruf 6,82 milyar kilovatsaat elektrik oldu. Bu tasarrufun parasal karşılığı ise yaklaşık 6 milyar lira oldu.

- 26 Mart 2019’da Avrupa Parlamentosu’nda gerçekleştirilen oylama ile AB’de mevsimsel saat değişikliği uygulamasına son verilmesi önerisi kabul edildi.

Türkiye son dönemde inanılmaz bir verimlilik atılımı yaptı. Enerji verimliliğinden son 3 yılda 1 milyar 117 milyon dolarlık bir tasarruf elde ettik.

Bizler her zaman doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz. Cımbız siyaseti yapanlara inat ülkemizin, milletimizin faydasına olacak her şey için elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyeceğiz.

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