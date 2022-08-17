  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Bakan Dönmez'den sabit saat açıklaması: Devam edecek
Siyaset

Bakan Dönmez'den sabit saat açıklaması: Devam edecek

Kış aylarında tartışma konusu olan sabit saat uygulamasına yönelik eleştirileri cevaplayan Enerji Bakanı Fatih Dönmez, uygulamanın elektrik verimliliğine kayda değer katkı sağladığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-08-17 07:37:00 -
Bakan Dönmez'den sabit saat açıklaması: Devam edecek

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, milletvekillerinin sabit saat uygulamasına yönelik soru önergesini cevaplarken, İTÜ tarafından yürütülen bilimsel çalışmalarda sabit saat uygulamasının hem elektrik tüketimine olan etkisi hem de psikolojik ve sosyolojik etkilerinin analiz edildiğini hatırlattı.

Dönmez, “Bu kapsamda; Ülkemizin batısındaki nüfus, kentleşme, sanayileşme ve enerji yoğunluğu dikkate alındığında, uygulanmakta olan saat diliminin GMT+3’de sürekli bulunmasının ülkemiz nüfusunun büyük bölümünün gün ışığından daha uzun süre faydalanmasına ve enerji verimliliğine kayda değer katkı sağladığı ortaya konmuştur” dedi.

Dönmez, saat değişimlerinin getirdiği kaygı, stres, depresyon gibi olumsuzlukların sabit saat uygulamasında daha az yaşanacağının da bilimsel olarak tespit edildiğini belirterek, bu bilimsel analiz sonuçları doğrultusunda sabit saat uygulaması hayata geçirildiğini hatırlattı. Dönmez, ayrıca; AB Komisyonu tarafından üye ülkelere tek saat uygulamasına geçilmesi tavsiye kararı iletildiğini belirtti.

4
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Yom

Sabah 8de (aslında 7) kalkıp, ışıksız kahvaltı edebilen, hazırlanabilen var mı? Bunun nesi enerji tasarrufu Allah aşkına? Yemin ederim insanları aptal yerine koymaktan başka bişey yapmıyor bakan!

eyüp

en güzel uygulama kim bunlarda rahatsız ise o kendi egosu için istiyor aklı selim olan insan nede bunda rahatsız olsun ki durmak yok yola devam aldırma asalak olanlara onlar boş insan
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23