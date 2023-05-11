  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bakan Dönmez’den Muharrem İnce açıklaması! Deniz Baykal'ı hatırlattı
Gündem

Bakan Dönmez’den Muharrem İnce açıklaması! Deniz Baykal'ı hatırlattı

Yeniakit Publisher
2023-05-11 20:05:00 -
Bakan Dönmez’den Muharrem İnce açıklaması! Deniz Baykal'ı hatırlattı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik'te seçim çalışmalarını sürdürüyor. Bakan Dönmez, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine ilişkin soruya verdiği cevapta “Cumhuriyet Halk Partisi merhum Deniz Baykal'a nasıl kasetle şantaj yaptılar? Şimdi en son seçimde cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce kendilerini desteklemediği için benzer yolu ve yöntemi deniyorlar. Biz kalan adaylarla devam edeceğiz. Hakikati en kısa süre içerisinde ortaya çıkar zaten.” ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce adaylıktan çekildi! Memleket Partililerden Kılıçdaroğlu'nu şoke eden seçim kararı
Muharrem İnce adaylıktan çekildi! Memleket Partililerden Kılıçdaroğlu'nu şoke eden seçim kararı

Siyaset

Muharrem İnce adaylıktan çekildi! Memleket Partililerden Kılıçdaroğlu'nu şoke eden seçim kararı

Bakan Bozdağ'dan Muharrem İnce açıklaması
Bakan Bozdağ'dan Muharrem İnce açıklaması

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bakan Bozdağ'dan Muharrem İnce açıklaması

Muharrem İnce'ye kaset kumpası hangi adayın işine yarar? Kendilerini bu sözlerle ifşa ettiler
Muharrem İnce'ye kaset kumpası hangi adayın işine yarar? Kendilerini bu sözlerle ifşa ettiler

Siyaset

Muharrem İnce'ye kaset kumpası hangi adayın işine yarar? Kendilerini bu sözlerle ifşa ettiler

Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi sandığa nasıl yansır?
Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi sandığa nasıl yansır?

Siyaset

Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi sandığa nasıl yansır?

Muharrem İnce paylaşımlarına soruşturma başlatıldı!
Muharrem İnce paylaşımlarına soruşturma başlatıldı!

Siyaset

Muharrem İnce paylaşımlarına soruşturma başlatıldı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23