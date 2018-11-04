Bakan Dönmez'den kritik açıklama!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda elektrik ve doğalgaza yapılan zammın geri alınıp alınmayacağına ilişkin bir soruya, “Ben de istiyorum ama şirketlerin finansal sürdürülebilirlikleri önemli” dedi ve indirim yapmayacakları mesajını verdi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda Bakan Dönmez'e “Dolar düştü elektrik ve doğalgazda indirim yapmanız lazım, yapacak mısınız?” diye sordu.

"Bende istiyorum indirimi"

Bakan Dönmez, "Ama şimdi, sayın vekilim, ben de istiyorum indirimi. Belli maliyetler var. Hepsi hesap ediliyor, hiçbir bakan da zam yapmaktan memnun olmaz. Ama maliyetler ve şartlar zorlayınca da o zaman başka türlü… Bakın, finansal sürdürülebilirlik diyoruz. Bazı vekil arkadaşlar dedi ki “Sektörde bazı şirketler finansal sürdürülebilirlik açısından zor durumda.” Şimdi, hem bir taraftan finansal sürdürülebilirlik olsun diyeceğiz, hem de bunlara arz güvenliği sağlayacağız, hem de maliyetlerinizin altında satın. Ne kadar sürdürülebilir?" cevabını verdi.