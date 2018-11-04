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Bakan Dönmez'den kritik açıklama!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğalgaz ve elektrik zamlarının geri alınıp alınmayacağıyla alakalı soruya, “Ben de istiyorum ama şirketlerin finansal sürdürülebilirlikleri önemli" cevabını verdi.

04 Kasım 2018 Pazar 18:11
Bakan Dönmez'den kritik açıklama!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda elektrik ve doğalgaza yapılan zammın geri alınıp alınmayacağına ilişkin bir soruya, “Ben de istiyorum ama şirketlerin finansal sürdürülebilirlikleri önemli” dedi ve indirim yapmayacakları mesajını verdi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda Bakan Dönmez'e “Dolar düştü elektrik ve doğalgazda indirim yapmanız lazım, yapacak mısınız?” diye sordu.

"Bende istiyorum indirimi"

Bakan Dönmez, "Ama şimdi, sayın vekilim, ben de istiyorum indirimi. Belli maliyetler var. Hepsi hesap ediliyor, hiçbir bakan da zam yapmaktan memnun olmaz. Ama maliyetler ve şartlar zorlayınca da o zaman başka türlü… Bakın, finansal sürdürülebilirlik diyoruz. Bazı vekil arkadaşlar dedi ki “Sektörde bazı şirketler finansal sürdürülebilirlik açısından zor durumda.” Şimdi, hem bir taraftan finansal sürdürülebilirlik olsun diyeceğiz, hem de bunlara arz güvenliği sağlayacağız, hem de maliyetlerinizin altında satın. Ne kadar sürdürülebilir?" cevabını verdi.

 

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 18:11
  1. Niğde
  2. Fatih Dönmez
  3. doğalgaz
  4. elektrik zam

YORUM YAZ

  • LeventLevent23 dk önce
    Vatandaşın hayatını rahat içinde sürdürmesinin hiçmi önemi yok peki?
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş24 dk önce
    dolar fiatları 7.20 den 5.40 ka düştü yani 1,80 tl düşü var buda % 25 lik bir düşüştür. bu sebepten elektrik su doğal gazı % 25 indirmek zorundasınız yoksa oy moy yoksize
  • AdilAdil25 dk önce
    Vallahi bu işin sonu hükümetin siyasi sürdürüle bilirliyini sonlandıracak.... para babaları birazda bu zararı üzerlerine alsınlar bir evin elektrik faturası 200 tl oldu.... lükslerinden biraz kıssınlar. Ayrıce eyt çok önemli kahvelerde çay ocaklarında berberlerde akşama kadar eyt konuşuluyor....kimse duymuyor fakat sandıkta herkez duyacak...
  • AlperAlper59 dk önce
    Şirket zor durumda ama fakir fukaranın durumu daha zor değilmi?Ama kendileri zengin olanlar fakiri düşünürmü?Her zaman güçlü ve zengin işini görmedi mi bu ülkede?Ama İslamı söylemlerle oy toplayanlar,sıra İslamın öğretilerini uygulamaya yani sıra fakiri gözetmeye gelince,varlıklı ailelerin çıkarını korumuyorlarmı?algısı oluştu bende.Bu iktidarı desteklemekle,yanlış yaptığımı görüyorum,nerden nereye savrulduk.
  • yücelyücel1 sa önce
    Dolar 7 ye fırladığında elektrik su doğal gaz hepsine yüzde 30-40 lara varan zam yaptınız dolar şimdi 5.42lerde hani indirim sayın bakan, şirketlerin finansal durumları önemli de halk ne olacak halkı kemir kemir nereye kadar, birde haksız kazanç diye şirketleri denetleme bahanesi çıktıpeki sizin zamlar ne oluyor o zaman.
  • ZamZam1 sa önce
    Bakanımızdan Allah razı olsun. Yılbaşına kadar ZAM yok. Amaç enflasyon yüksek çıkmasında memura işçiye az zam yapalım. Ondan sonraaı mı 6 aylık bir süremiz var, papazı verdik ABN'nin lütfunu kazandık, birde yerel seçimleri atlattık mı
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