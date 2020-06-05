Bakan Dönmez’den "Dünya Çevre Günü" paylaşımı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesapları üzerinden "Dünya Çevre Günü" kapsamında yaptıkları çevre projeleri hakkında bilgiler paylaştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Dünya Çevre Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Bakan Dönmez, "Bakanlığımız ve bütün kurumlarımızla sağladığımız tüm atılım ve rekorları doğayla bütünleşerek gerçekleştirdik. Geleceğimizin mirası olan kaynaklarımızı korumak adına yaptığımız yatırımların hedefi net: ’Temiz enerji güçlü Türkiye’" notuyla paylaştığı gönderisinde çeşitli bilgiler paylaştı.

"Enerji’nin Çevre Atığı" başlığı altında bilgiler veren Bakan Dönmez, 75 çevre, su, toprak ve hava kalitesini artırmak için yaptıkları projeler için 784 milyon lira yatırım yaptıklarını ve "Bir Enerji Bir Nefes Projesi" kapsamında ise 2020 hedefinde toplam da 2.3 milyon ağaç ile 460 bin yeni fidan diktiklerini belirtti.

Ayrıca, 2019’da 487 bin ilave ağaç diktiklerini, "Sıfır Atık Projesi" ile 261 bin kilogram atık topladıklarını ve 628 bin kilowatt (kWh) enerji tasarrufu yaptıklarını bildirdi.