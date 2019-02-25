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Bakan Dönmez'den doğal gaz müjdesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin Fatih gemisiyle ile Akdeniz'de yürüttüğü sondaj çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Hedefe yaklaşıldığını belirten Dönmez, "Bir iki hafta içerisinde 5 bin 500 metreye ulaşmış olacağız" dedi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 17:15
Bakan Dönmez'den doğal gaz müjdesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi kapsamında moderatörlerin sorularını yanıtladı.

Doğalgaz arıyoruz bir iki haftaya...

Yerlileştirme kapsamında Türkiye'nin doğal gaz arama çalışmalarına hız verdiğini anlatan Dönmez, arama çalışmaları için ciddi bir kaynak ayırdıklarını ve son dönemde özellikle Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri dikkatle izlediklerini söyledi.

Bu bölgede son 5-6 yıldır sismik araştırmalara devam ettiklerini aktaran Dönmez, şunları kaydetti:

"Oradaki binlerce veriyi tek tek analiz ediyoruz ki, potansiyeli olan bölgeleri belirleyelim. İlk sondajımızı Antalya açıklarında başlattık. Hedef noktasına varmak üzereyiz. Bir iki hafta içerisinde 5 bin 500 metreye ulaşmış olacağız. Böylece var mı, yok mu bilgisini de elde etmiş olacağız. Bu çalışmaları kendi platformumuz ve personelimizle yapıyoruz, dışarıdan bu hizmeti alsaydık, iki katı maliyetle yüz yüze kalacaktık.

İkinci sondaj gemisi

İkinci gemimiz de tersaneye ulaşmış durumda. Onun da bazı bakım çalışmaları olacak. Her iki gemimizle sondajlarımıza devam edeceğiz."

YEKA ihaleleri

Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanında da son 15 yılda sessiz bir devrim yaşadığını belirterek, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalelerinin devam edeceğini vurguladı.

Güneş enerjisi üretimi

Dönmez, çatısına güneş enerjisi santrali kurmak isteyen vatandaşlar için aylık mahsuplaşmayla ilgili düzenlemelerin üzerinde çalışıldığını ve kendi elektrik ihtiyaçlarını tamamen karşılamak isteyen sanayi kuruluşları için de lisanssız güneş enerjisindeki bir megavatlık kapasite sınırında bir esnekliğe gidebileceklerini bildirdi.

Hayvan atığıyla çalışacak

Köylerden de doğal gaz talebi geldiğini vurgulayan Dönmez, köylerdeki hayvansal atıkları kullanacak bir mini biyogaz reaktörü geliştirdiklerini ve böylece atıkların hem yakıt hem de gübre olarak kullanılabileceğini dile getirdi.

BORON çok tuttu talebe yetişilemiyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Eti Maden Genel Müdürlüğü tarafından üretilen BORON temizlik ürününün satışlarına da değinen bakan şu bilgileri verdi:

"Şu anda BORON satışlarına yetişemiyoruz, üretim kapasitesini iki kata kadar çıkardık. Ürün çeşitliliği için çalışıyoruz. Bulaşık temizliği için de talep geldi, bu konuya da bakacağız. İç talebi karşıladıktan sonra ihracat imkanlarını değerlendireceğiz."

Bor katkılı gübre üretilecek

Ayrıca bor katkılı gübre üretimi için de üç ayrı gübre üzerinde çalıştıklarını kaydeden Dönmez, mart ayı içinde ilk pilot ürünü geliştireceklerini ve Eti Maden'in bordan uç ürün üretimiyle ilgili bir takım stratejik ortaklıklara gideceğini söyledi.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 17:15
  1. Antalya
  2. Fatih Dönmez
  3. 2. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi
  4. Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları
  5. YEKA
  6. Eti Maden
  7. BORON

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