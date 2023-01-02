Bakan Dönmez'den doğal gaz açıklaması: Yarın imzalanacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin Bulgaristan'a doğal gaz satacağını, anlaşmanın yarın imzalanacağını duyurdu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin Bulgaristan'a doğal gaz satacağını, anlaşmanın yarın imzalanacağını duyurdu.
Bulgaristan Enerji Bakanı Rossen Hristov, Türkiye'nin sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminallerinden 1 milyar metreküplük kapasite kullanmak için müzakerelerin sürdüğünü söylemişti.