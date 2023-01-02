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Ekonomi Bakan Dönmez'den doğal gaz açıklaması: Yarın imzalanacak
Ekonomi

Bakan Dönmez'den doğal gaz açıklaması: Yarın imzalanacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin Bulgaristan'a doğal gaz satacağını, anlaşmanın yarın imzalanacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-01-02 22:38:00 -
Bakan Dönmez'den doğal gaz açıklaması: Yarın imzalanacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin Bulgaristan'a doğal gaz satacağını, anlaşmanın yarın imzalanacağını duyurdu.

Bulgaristan Enerji Bakanı Rossen Hristov, Türkiye'nin sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminallerinden 1 milyar metreküplük kapasite kullanmak için müzakerelerin sürdüğünü söylemişti.

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Yorumlar

Musa

Masallah hadi hayırlı olsun bu güzel haber umulur ki diger devletler buna uyar lng vaz gecer Türkiye gaz alınır benim ülkem insanım kazanır. Millilik devam ettikce bu haberler alırız .
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