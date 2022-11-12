Bakan Dönmez'den 11 ilçeye daha müjde

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Son 5 yılda 338 yeni yerleşim yerine daha doğal gaz götürerek, doğal gaz kullanan yerleşim yeri sayımızı 669'a yükselttik." dedi.

Dönmez, Bozkurt ilçe merkezindeki "Bozkurt, Abana, İnebolu ve Cide ilçelerine Doğal Gaz Verme Töreni"nde yaptığı konuşmada, geçen yıl ağustos ayında Bozkurt'ta milleti derinden üzen bir olay yaşandığını hatırlattı.

Aşırı yağışlar sonucu meydana gelen selde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dileyen Dönmez, "İlçelerimizin altyapıları önemli ölçüde hasar gördü. Olayın yaşandığı ilk gün bölgeye intikal ettik ve bütün çalışmaları yerinde koordine ettik. Bölgede faaliyet gösteren enerji dağıtım şirketlerimiz, 651 personel, 281 araç, 5 mobil trafo, 196 jeneratör ve 6 dron ile hasar gören enerji altyapısına müdahale etti. Ayrıca TEDAŞ ve çevre illerden gelen dağıtım şirketlerinin destek ekipleriyle çok kısa sürede Kastamonu'ya yeniden enerji sağladık." diye konuştu.

Dönmez, bu süreçte helikopterle kırsal bölgelere jeneratör taşıdıklarını dile getirerek, "Türkiye'de ilk defa uygulanan yöntemle selden ulaşım imkanı kısıtlanan kırsal bölgelerimize elektrik vermek için helikopterlerle mobil jeneratörler naklettik. Böylece hızlı şekilde sisteme entegre olan mobil jeneratörler sayesinde bir taraftan bakım onarım çalışmaları sürerken, diğer yandan vatandaşlarımızın elektriksiz kalmalarının önüne geçtik. Selden zarar gören ilçelerimizi ziyaret eden Sayın Cumhurbaşkanı'mız, Bozkurt'ta milletimize bir söz verdi. En kısa sürede Bozkurt, Abana, Cide ve İnebolu'ya doğal gaz arzı sağlanması için bizleri talimatlandırdı. Milletimize verdiğimiz sözü en kısa sürede yerine getirmek için çalışmalarımıza ivedilikle başladık. 14 ay gibi kısa sürede Bozkurt, Abana, Cide ve İnebolu'yu doğal gazla buluşturuyoruz. Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanı'mız buradaki çalışmalarla yakından alakadar oldu. Gelinen nokta hakkında bizlerden bilgi aldı. Sürecin bir an önce tamamlanması için gereken her şeyin ivedilikle yapılması talimatı verdi." dedi.

"Kastamonu'nun 11 ilçesine daha doğal gaz arzı sağlayacağız"

Selden hemen sonra yoğun çalışma sürecinin başladığını anlatan Dönmez, şu ifadeleri kullandı:

"Adeta şantiyeye dönüşen ilçelerimizde selin verdiği hasarın izlerini siliyoruz. Bakanlıklarımız, kurumlarımız ve özel sektörümüz, ilçelerimizin bütün ihtiyaçlarını karşılamak için iş birliğinde faaliyetlerini yürütüyor. Doğal gaz dağıtım şirketimiz bölgede yoğun faaliyet göstererek ilk etapta taşıma yöntemiyle hamdolsun, gazı en kısa sürede vatandaşlarımıza ulaştırdı. Bozkurt, Abana, Cide ve İnebolu'ya doğal gazı ekim ayı içinde getirdik. Toplam 85 milyon liralık yatırım yaptık. Henüz 1 ay olmasına rağmen 30 bin nüfuslu dört ilçemizde 3 bin 300 vatandaşımız abone kaydını yaptırdı. Kastamonu'nun 11 ilçesine daha doğal gaz arzı sağlayacağız. Böylece yaklaşık 61 bin vatandaşımızı daha doğal gazın konforuyla buluşturacağız."

Dönmez, Türkiye'nin tüm şehirlerinin doğal gaz konforuna ulaştığını vurgulayarak, "2018 yılından itibaren Türkiye'nin bütün şehir merkezlerindeki vatandaşlarımız doğal gaz konforundan istifade ediyor. İl merkezlerinin ardından çalışmalarımızı ilçe ve beldelerimizde yoğunlaştırdık. Son 5 yılda 338 yeni yerleşim yerine daha doğal gaz götürerek, doğal gaz kullanan yerleşim yeri sayımızı 669'a yükselttik. Ayrıca organize sanayi bölgelerimizde (OSB) de doğal gaz arzını yaygınlaştırarak üreten Türkiye'nin enerjisini sağladık. 2002'de doğal gaz kullanan organize sanayi bölgemiz yokken, bugün 183 OSB'miz üretimde doğal gazdan yararlanıyor." diye konuştu.

Bozkurt'ta büyük teveccühle karşılaştıklarına işaret eden Dönmez, "Bozkurt, Abana, Cide ve İnebolu'ya doğal gaz arzı sağlanmasına öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı sunuyorum. Sahada büyük özveriyle gayret gösteren doğal gaz dağıtım şirketimizin ve BOTAŞ'ın yetkililerine, bütün çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla programa katılmasının ardından Bakan Dönmez, Kastamonu Valisi Avni Çakır, Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık ile diğer protokol üyelerince doğal gaz meşalesi yakıldı.