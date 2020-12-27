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Ekonomi Bakan Dönmez: Yerli teknolojilerde güzel haberler almaya devam edeceğiz
Ekonomi

Bakan Dönmez: Yerli teknolojilerde güzel haberler almaya devam edeceğiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Twitter hesabından, Lityum Karbonat'ın kullanım alanlarının anlatıldığı bir video paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 18:58:00 -

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'de üretilen lityum yardımıyla elektrikli araçlar, tablet, telefon gibi tüm akıllı teknoloji bataryalarında atak başlatacaklarını bildirdi.

Bakan Dönmez, "Ürettiğimiz #YerliLityum ile elektrikli araçlar, tablet, telefon başta olmak üzere tüm akıllı teknoloji bataryalarında büyük bir atak başlatacağız. Yerli teknolojilerde güzel haberler almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Eti Maden Lityum Üretim Tesisi

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesi'nde yüzde 100 yerli Ar-Ge ile rafine bor üretimi esnasında ortaya çıkan sıvı atıklardan lityum üretilecek. Bu yöntemle lityum üretiminin Eti Maden'e özgü ve dünyada bir ilk olma özelliği bulunuyor.

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