Bakan Dönmez: "Yedi düvel bir araya gelse eğilmeyeceğiz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Sizler Cumhurbaşkanımızın arkasında dik durduğunuz sürece, biz yedi düvel bir araya gelse eğilmeyeceğiz, dik durmaya devam edeceğiz ama dikleşmeyeceğiz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Kastamonu programı sonrasında Çankırı’da AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi’nde partililerle bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, "Biraz önce komşu ilimiz Kastamonu’da bazı temaslarımız oldu. Dönüşte de hem Grup Başkanvekilimiz hem İl Başkanımız özellikle davet ettiler. Davetlerini kıramadık. Çankırı’ya borcumuz var Çankırı’yı seviyoruz. Çünkü Çankırı son 16 yılda AK Parti’ye hem Genel Başkanımıza desteğini her seçimde gösteren bir ilimiz. Bu sevgiyi karşılıksız bırakamayız. Hem hükumetimizin hizmetleri hemde yerel yönetimlerin hizmetleri ile Çankırı’ya olan borcumuzu ödemek bizim boynumuzun borcu. Çankırı enerji açısından da oldukça şanslı olan illerimizden birisi. Zaten elektrik gitmeyen bir köy yok. Doğalgazda da çevre illere göre oldukça şanslı olan bir ilimiz. Doğalgazda daözellikle AK Parti hükumeti döneminde tanıştı. Yıl sonu itibari ile Çankırı’nın da içinde olduğu 81 ilimize doğal gazı götürmüş bulunmaktayız. Cumhurbaşkanımız ’batıda ne varsa doğuda da o olacak’ talimatıyla bizlere hedef gösterdi. Biz de bu hedefi yerine getirebilmek için canla başla ekibimiz özel kamu ayrım yapmaksızın herkes çalışıyor. Şu an itibari ile nüfusumuzun yüzde 62’si doğalgaz kullanır hale geldi, yüzde 70’i de erişebilir durumda" dedi.

Bakan Dönmez, "Bu ölçekte bir ülkede Avrupa’yla kıyasladığımızda dahi bu yoğunluğa birçok Avrupa ülkesinde bile rastlamak mümkün değil. İnanınca başaramayacağımız bir şey yoktur. Çankırı kendisine güzel bir hedef koymuş inşallah o hedefi tutturacak ona inancımız tam. 15’te 15 yapacak ondan sonra bizden ne isterse onu yapmak için çaba göstereceğiz. Biz şuna inanıyoruz: Ulusal kalkınma yerel kalkınmadan başlar. Ulusal kalkınma planlarımız yerel kalkınma planlarımızla uyumlu olursa aynı hizmet treninde yerimizi alırsak Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023’e aynı heyecanla birlikte yol alacağız. Ülke zor günlerden geçiyor. Ama vatandaşımız ne olup olmadığının farkında, hem içeride hem dışarıda bir takım tuzaklar kuruluyor. Bunun farkındayız. Sizler Cumhurbaşkanımızın arkasında dik durduğunuz sürece biz yedi düvel bir araya gelse eğilmeyeceğiz, dik durmaya devam edeceğiz ama dikleşmeyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Yapılan konuşma sonrasında Bakan Dönmez Çankırı’dan ayrıldı.