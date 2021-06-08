Bakan Dönmez görüntüleri paylaştı: Amasra-1 kuyusundan çıkarılan gaz enerjiye böyle dönüştü
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Amasra-1 kuyusundan çıkarılan doğal gazın enerjiye dönüştürüldüğü anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medya hesabından, Amasra-1 kuyusundan çıkan 135 milyar metreküplük doğal gazın laboratuvar ortamında yakılmasının görüntülerini paylaşarak Amasra-1 kuyusundan çıkan doğal gazın mühendislerin elinde enerjiye dönüştüğüne dikkati çekti.
"Mühendislerimizin elinde enerjiye dönüştü"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından, ‘Enerjide Yeni Müjde’ başlığıyla yaptığı paylaşımda Amasra-1 kuyusundan çıkan doğal gazın laboratuvar ortamında yakılmasının görüntülerine yer vererek, “Karadeniz’deki ikinci keşfimiz Amasra-1 kuyusundan çıkan doğal gaz mühendislerimizin elinde enerjiye dönüştü. Keşfimizin ateşi Türkiye’mizin gecelerini daha aydınlık, kışlarını daha sıcak, sanayisini daha güçlü kılacak” ifadelerine yer verdi.