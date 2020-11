Bakan Dönmez Enerji Çalışanları Haftası’nı kutladı

Dönmez, Enerji Çalışanları Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti: “Enerji çalışanlarımız en zor günde dahi hayatın durmaması için büyük bir fedakarlıkla görevlerinin başındaydılar. Bu emek yoğun çabanın doğru anlatılması ve anlaşılması adına iletişim faaliyetleri önemli bir rol üstleniyor. Merkezine insanı alan, karşılıklılık ve diyalog üzerine temellendirilen iletişim faaliyetleriyle bugün enerji sektörümüz güçlü bir marka algısı ve itibar inşa etti. Türkiye’nin enerjide yaptığı ataklar ve Karadeniz’deki gaz keşfiyle enerji bağımsızlığı için atılan adımlar bugün daha net anlaşılıyor.”

Daha çok çalışacağız

Enerjinin günlük faaliyetlerden en ileri teknoloji ürünlerine kadar hayatın her alanında olduğuna dikkati çeken Dönmez, “Bizim temel amacımız ise ülkemizin her köşesine kesintisiz enerji arzı sağlayarak enerjinin yokluğunu asla yaşamamak, yaşatmamak. Enerjinin her alanında Türkiye’nin arz güvenliğini daha da sağlam temellere oturtmak. Bu uğurda daha çok çalışmaya, gayret göstermeye devam edeceğiz. Bu vesileyle Enerji Çalışanları Haftası’nı kutluyor, oluşturulan bu farkındalığın enerji sektörünün cazibesini daha da artıracağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.