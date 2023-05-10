Bakan Dönmez büyük müjdeyi verdi! Dünyanın en büyük ikinci sahasını keşfettik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Eskişehir milletvekili adayı Fatih Dönmez, "Beylikova'da dünyanın en büyük ikinci nadir toprak elementleri sahasının keşfini gerçekleştirdik. Sahadaki toplam rezerv miktar 694 milyon ton. Pilot tesis işletmeye alındı. Yıllık 1200 ton üretim yapıyor. 4 milyon dolarlık yatırımla bu tesisi elde ettik" dedi.

Dönmez, Eskişehir'in Beylikova ilçesinde kurulu pilot tesiste, Beylikova Kaymakamı Saliha Karataş, Eti Maden Genel Müdürü Serkan Keleşer ile birlikte gazetecilerle bir araya geldi.

Son 20 yılda elektrik kurulu gücünde arz güvenliğini güçlendirme adına ciddi yatırımların hayata geçirildiğini söyleyen Dönmez, 31 bin 846 megavat olarak teslim aldıkları elektrik kurulu gücünü 2023 mart itibarıyla 104 bin 348 megavata çıkardıklarını bildirdi.

Doğal gaz altyapısını da 20 yılda beş ilden 81 ile çıkardıklarını hatırlatan Dönmez, "Nüfusumuzun yüzde 80'lik kısmına da yani 70 milyona da doğal gazı ulaştırmış durumdayız" dedi.

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Dönmez, şöyle konuştu:

"Katma değerli ürüne geçiyoruz. Cevher değil, mücevher satmak istiyoruz. Eskişehir'de, Kırka'da buraya yakın bir bölgede tüm üretimine başlamıştık. Şimdi inşallah önümüzdeki haftalarda temelini atacağız. Yıllık 700 tonluk bir endüstriyel ölçekte, büyük ölçekte bir fabrikamız olacak. Türkiye'nin lityum ihtiyacının ilk etapta yarısını bu tesisten karşılayacağız. Ancak takip eden yıllarda üretim kapasitesini artırarak ihtiyacımızın tamamını Türkiye'den, bu bölgeden karşılama yoluna gideceğiz. Beylikova'da dünyanın en büyük ikinci nadir toprak elementleri sahasının keşfini gerçekleştirdik. Sahadaki toplam rezerv miktar 694 milyon ton. Pilot tesis işletmeye alındı. Yıllık 1200 ton üretim yapıyor. 4 milyon dolarlık yatırımla bu tesisi elde ettik. Endüstriyel tesise geçtiğimizde yıllık 570 bin ton üretim yapacağız. 300-350 milyon dolarlık bir yatırımla bunu gerçekleştireceğiz. Bu tesisten yıllık 200-220 milyon dolarlık da gelir bekliyoruz."