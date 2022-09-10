Bakan Dönmez açıkladı: 100 liralık doğal gaz faturasının 80 lirasını devlet karşılıyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğal gazda uygulanan sübvansiyon oranını açıkladı. Bakan Dönmez, doğal gazda yüzde 80 oranında sübvansiyon uygulandığını belirterek “Yani 100 liralık bir faturanın 80 lirasını biz devlet olarak karşılıyoruz.” dedi.
Bu kış doğalgaz tedarikinde sıkıntı yaşanmayacağını dile getiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Doğalgaz tedarikçileri sevkiyat programlarına uyduğu taktirde bu kışı sıkıntı yaşamadan atlatacağız.” dedi.
Bakan Dönmez, doğalgazda yüzde 80 oranında sübvansiyon uyguladıklarını belirterek “Yani 100 liralık bir faturanın 80 lirasını biz devlet olarak karşılıyoruz.” diye konuştu