Bakan Derya Yanık’tan otizmli çocuklar için müjde

YENİ AKİT ANKARA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’dan otizmli çocukların hayatını değiştirecek bir müjde geldi. Yanık sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bugün Sakarya'da 'Eğitsel Aktivite Merkezi'mizi açtık. Otizm spektrum bozukluğu olan çocukların hayatını değiştirecek, onları geleceğe hazırlayacak olan yegane anahtarın erken tanı ve erken eğitim olduğunun farkındayız. Otizmli çocuklarımızın davranışlarını yönetmek, toplumsal yaşam becerileri kazandırmak ve ailelerinin eğitilmesine katkı verebilmek için 81 il müdürlüğümüz bünyesinde süpervizör eğitimlerine başlıyoruz. Bu vesileyle tüm otizmli çocuklarımızın ve onlara hayatı daha yaşanılabilir kılma çabasındaki ailelerinin Dünya Otizm Farkındalık Günü'nü kutluyorum” müjdesini verdi.