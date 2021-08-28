Bakan Derya Yanık'tan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap veren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2,1 milyon ihtiyaç sahibi haneye 68-137 TL arasında elektrik tüketim desteği verdiklerini söyledi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere son 2 yılda 2,9 milyar lira elektrik tüketim desteği verildiğini bildirdi.
Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İktidarın elektrik faturasında halka destek vermesi gerekir." ifadelerinin yer aldığı tweetini paylaşarak, şunları kaydetti:
"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Mart 2019'dan beri ayda 2,1 milyon ihtiyaç sahibi haneye 68-137 lira arasında elektrik tüketim desteği veriyoruz. Şimdiye kadar toplam desteğimiz 2,9 milyar lirayı geçti. Farkındayım hızımızı takip etmek kolay değil ama biraz daha çaba beklemek hakkımız."