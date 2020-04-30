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Siyaset

Bakan Çavuşoğlu'nun uluslararası temasları Kovid-19 sürecinde de devam ediyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kovid-19 salgını sürecinde mevkidaşlarının yanı sıra NATO, AB ve BM yetkilileriyle 49 telefon ve 6 ortak telekonferans görüşmesi yaptı, video konferans yöntemiyle düzenlenen 5 uluslararası toplantıya katıldı.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 13:26:00 -
Bakan Çavuşoğlu'nun uluslararası temasları Kovid-19 sürecinde de devam ediyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Kovid-19 çerçevesinde gerçekleştirdiği uluslararası temaslar, "Girişimci ve İnsani Dış Politika" ve "Birlikte Yeneceğiz" etiketleriyle Bakanlığın Twitter hesabından paylaşıldı.Buna göre, salgın sürecinde uluslararası temaslarını sürdüren Çavuşoğlu, 44 mevkidaşının yanı sıra NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile telefonda görüştü.

Çavuşoğlu, salgın nedeniyle 19, 21, 27 Mart ile 7,17 ve 28 Nisan'da da mevkidaşlarıyla ortak telekonferans görüşmelerinde virüsle mücadele kapsamında birlikte atılabilecek adımları değerlendirdi.

Bakan Çavuşoğlu, 2 Nisan'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında video konferans yöntemiyle yapılan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na, 22 Nisan'da İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısı ve İran ve Rusya Federasyonu ile düzenlenen Suriye konulu Astana Süreci Toplantısı'na, 28 Nisan'da Türkiye-Polonya-Romanya Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na ve dün Afrika Birliğinin "2021 Sonrası Somali" Konulu Yüksek Düzeyli Konferansı'na da katıldı.

 

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