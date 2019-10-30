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Gündem

Bakan Çavuşoğlu'ndan yabancı gazetecilere tokat gibi cevap

Cenevre'de yabancı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yabancı bir gazetecinin "Ateşkesin uzatılmasını da görüşecek misiniz?" sorusuna tokat gibi bir cevap verdi.

2019-10-30 21:54:00 -

Suriye'nin kuzeyinde huzur ve istikrarı sağlamak amacıyla terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı yalan ve algı dolu haberlerle karalamaya çalışan Batı medyası yaptığı her haberde terör örgütlerini meşrulaştırmaya çalışıyor. Bunun en son örneği Cenevre’de yaşandı.

Çavuşoğlu'ndan okkalı cevap

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Cenevre'de gerçekleştirdiği Üçlü Zirve'de yabancı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Teröristlere yer yok"

Bir basın mensubunun, "Sayın Çavuşoğlu siz ateşkesin uzatılmasını da görüşecek misiniz?" sorusuna Çavuşoğlu, "Hangi ateşkes?" diye cevap verdi. Basın mensubunun "Türkiye ile Rusya arasındaki" demesi üzerine Çavuşoğlu, "Biz sadece operasyonu durdurduk. Ateşkes iki meşru ülke arasında olur. Ateşkes iki hükümet veya devlet arasında olur" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu'nun, merdivenleri çıkarken "Teröristlere yer yok" ifadesini kullandığı anlar sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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Yorumlar

gaz verrrrrr

Vay anasına cevabı tokat gibi yapıştırmış. Ufff. Nereye? Havaya.
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Hakki

Hakikate kulak tikayan ve teröristi besleyen batı yine bildik gerçek yüzünü gösterdi. Hıç şaşırmadık. 
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