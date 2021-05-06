Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme
Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu güvenli turizm ve göç konusunda görüştü.
Twitter hesabından görüşmeye ilişkin Almanca ve Türkçe yaptığı paylaşımda Çavuşoğlu, Seehofer ile düzensiz göç konusunda atılabilecek adımları değerlendirdiklerini belirtti.
Görüşmede PKK ve FETÖ terör örgütleriyle mücadelede etkin iş birliğinin önemini vurguladıklarını kaydeden Çavuşoğlu, Seehofer'e bu yıl da Türkiye'nin uygulayacağı güvenli turizm önlemleri hakkında bilgi verdiğini bildirdi.