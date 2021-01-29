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Gündem Bakan Çavuşoğlu’ndan kaçırılan mürettebat ile ilgili açıklama
Gündem

Bakan Çavuşoğlu’ndan kaçırılan mürettebat ile ilgili açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, korsanlar tarafından Türk gemisine saldırı ve kaçırılan mürettebat ile ilgili açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-01-29 12:16:00 -
Bakan Çavuşoğlu’ndan kaçırılan mürettebat ile ilgili açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile önemli görüşme gerçekleştirdi.

Nijerya açıklarında kaçırılan içinde Türk mürettebatları bulunan Mozart gemisine ilişkin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan açıklama geldi.

Kaçırılan mürettebat ile ilgili açıklama

Dün memnuniyet verici bir haber aldık. Mürettebat ve kaptan, şirket yetkilileriyle temasa geçtiler. 15 kardeşimizin tamamının sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendik. Güzel haberleri inşallah alacağız, bir süreç var, devam ediyor. Gemide 3 mürettebatımız vardı, yeni ekip gitti, dün ulaştılar. 3 vatandaşımız da bugün THY ile Türkiye'ye dönecekler.

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Yorumlar

süleyman

inşallah Hadi bakalım
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