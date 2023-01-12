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Gündem Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç'e sert NATO mesajı
Gündem

Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç'e sert NATO mesajı

Terör yandaşlarının İsveç'te gerçekleştirdiği skandala tepkiler dinmek bilmiyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç'e adım at çağrısında bulunarak NATO üyeliği üzerinden çağrı yaptı.

Yeniakit Publisher
2023-01-12 23:30:00 -
Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç'e sert NATO mesajı

İsveç'te, terör örgütü PKK sempatizanları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maketini asarak hedef aldı. Tepkilerin peş peşe geldiği olay üzerine İsveç büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı. Bakan Çavuşoğlu yaptığı açıklamada "PKK İsveç'in NATO'ya üyeliğine mayın döşüyor. İsveç artık burada bir tercih yapacak." şeklinde konuştu.

Bakan Çavuşoğlu'nun yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: PKK-YPG yandaşları terör propagandasına devam ediyor. Buna izin verilmesi asıl kabul edilemez. Bu son saldırı sadece Cumhurbaşkanımıza yönelik bir saldırı değil, tüm Türkiye'ye yönelik bir saldırıdır. İsveç Büyükelçisini Bakanlığımıza çağırıp gerekli tepkiyi gösterdik. Stockholm Büyükelçimiz de Stockholm'de gerekli tepkiyi gösterdi. Sorumluların derhal bulunması gerektiğini vurguladık. Daha önce bazı lazer gösterileri de oldu. Bu tür şeyleri engellemenin zor olduğunu söylüyorlardı. Fakat bu şehrin merkezinde herkesin gözü önünde olan bir şey. Bu şu demek İsveç makamları buna göz yumdu, izin verdi demek oluyor bu. Bizim İsveç'ten beklentimiz kınama ya da açıklama yapmaları değil. Her şeyden önce imzaladığımız ahidnamenin şartlarını yerine getirmeleri lazım. Tedbir almazlarsa Fransa'da olduğunu gibi kendilerine yönelik de şiddet olayları yaşayacaklar bu terör örgütlerinden. PKK İsveç'in NATO üyeliğini engellemek istiyor. İsveç hükümeti bu tarz eylemlere yanıt vermezse biz de İsveç'in NATO üyeliği için istediği cevabı veremeyiz. Bu kadar açık,net. Ortada bir ahidname var. Yani PKK İsveç'in NATO üyeliği yolunda mayın döşüyor. Bu mayınları temizlemek de bu mayınlara bile bile basmak da kendi ellerinde, İsveç'in kendi tercihidir. İsveç burada bir tercih yapmak zorundadır.

"İsveç adım atmalı"

Bir önceki hükümet ile kıyaslama yapacak olursak bu hükümet daha kararlı. Ancak biz sözde değil eylemde görmek istiyoruz bu tepkileri. Şimdi adım atma zamanı. Zaman baskısı altında olan biz değiliz. Onlar. Kanunların hükümlerini uygulayıp tedbir alacaklar.

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