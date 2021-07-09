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Gündem Bakan Çavuşoğlu'ndan hasta ziyareti
Gündem

Bakan Çavuşoğlu'ndan hasta ziyareti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kalp spazmı geçiren Alanyasporlu futbolcu Babacar'ı hastanede ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2021-07-09 13:50:00 -
Bakan Çavuşoğlu'ndan hasta ziyareti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'un kalp spazmı geçiren futbolcusu Khouma Babacar'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Antalya'da temaslarını sürdüren Çavuşoğlu, göğüs ağrısı şikayetiyle dün götürüldüğü Burdur Devlet Hastanesi'nde kalp spazmı geçirdiği tespit edilen ve Alanya'ya getirilen Khouma Babacar'ın tedavisinin sürdüğü hastaneye geldi.

Bakan Çavuşoğlu'nu hastane girişinde kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Juventus'ta oynayan milli futbolcu Merih Demiral karşıladı.

Ziyarette Babacar'a geçmiş olsun dileklerini ileten Çavuşoğlu, hastane yetkililerinden futbolcunun sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

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