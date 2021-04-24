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Siyaset Bakan Çavuşoğlu'ndan hadsiz Biden'a jet cevap!
Siyaset

Bakan Çavuşoğlu'ndan hadsiz Biden'a jet cevap!

ABD Başkanı Biden, 1915 olayları için "Soykırım" ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bu skandal karara ilişkin jet bir yanıt vererek "Tek dayanağı popülizm olan bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-24 19:20:00 - 2021-04-24 19:22:49
Bakan Çavuşoğlu'ndan hadsiz Biden'a jet cevap!

ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olayları için 'soykırım' ifadesini kullandı. Biden açıklamasında, "Suçlamak için değil, tekrarlanmasın diye bu ifadeyi kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, 46'ncı başkanlık seçimi sürecinde, 1915 olaylarına sözde 'soykırım' diyeceğini belirtmişti.

Joe Biden, Ermeni soykırımı ifadesini kullanan ilk ABD Başkanı oldu.

Türkiye'den jet cevap

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamasında " “Sözcükler tarihi değiştiremez, yeniden yazamaz.” Tarihimiz hakkında kimseden ders alacak değiliz. Siyasi fırsatçılık barış ve adalete karşı en büyük ihanettir. Tek dayanağı popülizm olan bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

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