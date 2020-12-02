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Aktüel Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile bir araya geldi
Aktüel

Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile bir araya geldi

Yeniakit Publisher
2020-12-02 17:07:11 -
Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile bir araya geldi

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüştü.

Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile Bakanlık'ta bir araya geldi.

Twitter'dan paylaştığı mesajda, Kuleba ile samimi bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Çavuşoğlu, "Başta askeri iş birliği ve savunma sanayisi olmak üzere ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Kırım Platformu girişimini memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

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