0553 313 94 23

Bakan Çavuşoğlu: "Neresi Kürdistan?"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İktidara gelemeyen CHP marjinalleşmeye başladı yıllardır.

26 Şubat 2019 Salı 14:34
Bakan Çavuşoğlu: "Neresi Kürdistan?"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İktidara gelemeyen CHP marjinalleşmeye başladı yıllardır. Çareyi terör örgütleri ile işbirliğinde buluyor. Çocuk katilleri gerçek fikirlerini CHP ile birlikte söylemeye başladılar. Kürdistan diyorlar. Neresi Kürdistan? bunu CHP’nin yanında söylüyorlar" dedi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti ve MHP Çankaya İlçe Yönetimleri ile Birlik ve Beraberlik Toplantısına katıldı. Toplantıda AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Amber Türkmen de yer aldı. Toplantıda konuşan Bakan Çavuşoğlu, yerel seçimlerin Çankaya ve Ankara için önemini anlatmak üzere çeşitli programlar düzenleneceğini belirtti. Çankaya’da şu anki durumu Çankayalıların hak edip etmediğini soran Çavuşoğlu, "Belediyeyi kazanan CHP, Çankayalılar nasıl olsa oy verecekler niye çalışalım zihniyetinde. Çankaya bu zihniyetten dolayı en geri ilçe değil mi? En kötü yollar Çankaya’da. Altındağ, Mamak, Etimesgut pırıl pırıl oldu. Çankaya en geri kaldı, bu böyle gitmemeli" şeklinde konuştu.



"İktidara gelemeyen CHP"


İzmir için de değişim vaktinin geldiğini söyleyen Çavuşoğlu, "İktidara gelemeyen CHP marjinalleşmeye başladı yıllardır. Çareyi terör örgütleri ile işbirliğinde buluyor. Çocuk katilleri gerçek fikirlerini CHP ile birlikte söylemeye başladılar. Kürdistan diyorlar. Neresi Kürdistan? bunu CHP’nin yanında söylüyorlar. CHP’nin içinde DHKP-C’liler yok mu? Türkiye’yi ne kadar bölmek isteyen varsa hepsi zillet ittifakının içinde" dedi.


Çavuşoğlu, başkaları gibi slogan cumhuriyetçiliği yapmadıklarını aktardı. "Biz gerçek anlamda cumhuriyetimizi güçlendirmek için çalışıyoruz" diyen Çavuşoğlu, devletin bekası için büyük sorumlulukların olduğunu dile getirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 14:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Talk Talk'un solisti Mark Hollis öldü
    1. Talk Talk'un solisti Mark Hollis öldü
    2. ABD'nin arkasına sığınan YPG'den..
    3. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde..
    4. Edremit Kızılay’dan Başkan Kamil..
    5. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    6. Madak: “Bozcaada’ya müjdelerimiz var”
    7. AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut..
    8. "Seçimlere ayrı girilen yerlerde..
    9. CHP MYK toplantısı
    10. TREDAŞ ekipleri zorlu kış şartlarının..
    11. Otomobil tamirhaneyle birlikte yandı
    12. Adliye personeli kan bağışında bulundu
    13. Erdemli Belediyesi bahara hazır
    14. Aydın Doğan yargılandığı davada ifade..
    15. FETÖ'cüleri yurt dışına kaçıran çeteye..
    16. BAÜN Araştırma Hastanesi Acil Servisi..
    17. ’AK Gençlik’ gençlerin desteğini aldı
    18. "Ruhani'nin gözünde tek bir Dışişleri..
    19. Benzine indirim geldi
    20. Mehmet Sepil: "Tamer Tuna’nın aklı ve..
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!

    Günün Karikatürü

    26 Şubat 2019
    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!
    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı