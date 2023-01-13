Bakan Çavuşoğlu: İsveç bir tercih yapmalıdır

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT Haber canlı yayınında, İsveç'in başkenti Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü YPG/PKK destekçisinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almasına tepki gösterdi.

Stockholm'de gerçekleşen terör eyleminin şehir merkezinde gerçekleştiğini, bunun bir mazereti olamayacağını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Stockholm Büyükelçimiz de Türkiye’nin tepkisini iletti. Beklentilerimizin karşılanması, terörle mücadele alanında gerekli adımları atmaları gerekiyor" dedi.

Terör örgütü PKK/YPG'nin İsveç'in NATO üyeli yoluna mayın döşediğini beliten Çavuşoğlu, " Bu mayınları temizlemek İsveç’in görevi. Burada terör örgütüne para da toplanıyor, insan da devşiriliyor. Tercih İsveç’indir, İsveç’in bu konuda bir tercihte bulunması şarttır" ifadelerini kullandı.