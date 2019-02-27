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Bakan Çavuşoğlu: "İran’ın köşeye sıkıştırılması doğru değil"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran’a karşı yaptırımlar konusunda Türkiye’nin ilkeli bir tutum sergilediğini belirterek, İran’ın bu kadar köşeye sıkıştırılmasının doğru olmadığının altını çizdi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 14:20
Bakan Çavuşoğlu: "İran’ın köşeye sıkıştırılması doğru değil"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran’a karşı yaptırımlar konusunda Türkiye’nin ilkeli bir tutum sergilediğini belirterek, İran’ın bu kadar köşeye sıkıştırılmasının doğru olmadığının altını çizdi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde düzenlenen "İnsani ve Girişimci Diplomasi Konferansı"na katıldı. Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren Bakan Çavuşoğlu, dünyada dış politikayı belirlemek ve yürütmenin kolay bir iş olmadığını ifade etti. Küresel sistemde bir geçiş süreci yaşandığını dile getiren Çavuşoğlu, ülkelerin ve halkların karşı karşıya kaldığı ciddi sınamalar olduğunu aktardı. Dünyanın bir geçiş sürecinde olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, farklı eğilimler ve akımların olduğunu ve bunların dünyayı nereye götüreceğinin belli olmadığını söyledi.


Bazı uzmanların tespitine göre ekonominin gücünün yılda 140 kilometre hızla batıdan doğuya doğru gittiğini aktaran Çavuşoğlu, "Bir ülkenin ekonomik çıkarlarını iyi güdebilmesi ve kollayabilmesi için ekonomideki değişiklikleri çok iyi takip etmesi lazım. Gerek yatırımlar bakımından. Bugün sanayi ağırlıklı ekonomiden bilim ve teknoloji ağırlıklı ekonomiye doğru bir gidişat var" şeklinde konuştu.



"İran’ın köşeye sıkıştırılması doğru değil"


Dünyada sıcak ihtilafların yanı sıra çok sayıda dondurulmuş ihtilafın da olduğunu belirten Çavuşoğlu, bölgesel ve küresel aktörlerin dondurulmuş ihtilaflarla ilgili izlediği politikalarda zemin kayması problemi yaşandığını belirtti. Kırım meselesinin yavaş yavaş dondurulmuş bir ihtilafa doğru gittiğini dile getiren Çavuşoğlu, Kırım sorununda başlangıçta çok katı politika sergileyen bazı Avrupa ülkelerinin tutumlarında değişiklikler olduğunu söyledi. Kıbrıs sorununa da değinen Çavuşoğlu, Kıbrıs’ın sadece Türkiye’yi değil, Avrupa Birliği’ni de ilgilendirdiğinin altını çizerek, Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafının çabalarına rağmen Kıbrıs’ta Rum tarafının tutumları nedeniyle çözüme ulaşılamadığını söyledi. Çavuşoğlu, İran’a karşı yaptırımlar konusunda da Türkiye’nin ilkeli bir tutum sergilediğini belirterek, İran’ın bu kadar köşeye sıkıştırılmasının doğru olmadığının altını çizdi.


Türkiye’nin Suriye’deki soruna çözüm bulmak için Astana ve Cenevre süreçlerinde birçok tarafla çalıştığını ifade eden Çavuşoğlu, "Suriye’de tüm çabalarımıza rağmen henüz siyasi çözüm noktasına geldik diyemiyoruz. Bugün Suriye’de terörle mücadelede kendi ordusunu sahaya sürerek terör örgütüyle göğüs göğüse savaşan tek milletiz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 14:20
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