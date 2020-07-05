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Siyaset

Bakan Çavuşoğlu duyurdu! 137 ülkeye çıktı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen "Sağlıklı Turizm, Güvenli Kent" programına katılarak konuşma yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-07-05 11:35:00 -
Bakan Çavuşoğlu duyurdu! 137 ülkeye çıktı

Bakan Çavuşoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

90 ülke, Türkiye'deki vatandaşlarını tahliye etmek istedi. Bu ülkelerin 230 bin vatandaşının tahliye edilmesine katkı sağladık, birlikte koordine ettik

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük tahliye operasyonunu son derece başarılı gerçekleştirdik, 130 ülkeden 90 binden fazla vatandaşımızı ülkemize getirdik.

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