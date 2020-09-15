Bakan Çavuşoğlu diplomasi dersi verip uyardı: AB'nin kör desteğine güvenmesin

Yunan gazetesi "Kathimerini" için eş zamanlı makaleler kaleme alan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunan mevkidaşı Nikos Dendias, iki ülke arasında "makale diplomasisi" başlattı.

"Doğu Akdeniz'de Önceliğimiz Ön Koşulsuz Diplomasi" başlıklı bir yazı kaleme alan Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye ve Yunanistan’ın her daim yalnızca iki seçeneği olmuştur: iki tarafa da zarar verecek şekilde birbirimizle tartışmaya girmek veya bir kazan-kazan formülü bulmak" değerlendirmesinde bulundu.

"Daimi komşu" mantığının birbirinin haklarına karşılıklı saygı gerektirdiğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Bugünlerde karşı karşıya kaldıklarımıza bakılırsa, Türkiye'den durum ne yazık ki böyle görünmemektedir" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Yunanistan ile Doğu Akdeniz'e ilişkin konuları konuşmaya hazır olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Umarım yeni Yunan hükümeti olumlu yanıt verecektir. Bu noktada Yunanistan'a Türkiye ile diyalogdan kaçınıp Avrupa Birliği'nin (AB) kör desteğine güvenmesinin, sorunların çözümüne en büyük engeli teşkil edeceği uyarısında bulunmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Sömürge dönemleri ıstıraptan başka bir şey getirmedi"

Sorunların ve ihtilafların "diyalog" ve "diplomasi" yoluyla çözülmesi gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, son dönemde Fransa gibi ülkelerin geçmişlerinden esinlenerek bölgede sömürgeci bir yaklaşım sergilediklerini ifade etti.

Sömürgecilik döneminin pek çok halk için büyük acılardan başka bir şey getirmediğini aktaran Çavuşoğlu şunları kaydetti:

"Büyük başkentlerden efendilerin iradelerini çevrelerindeki bölgelere dayatmalarına dayalı davranış biçimlerinin kabul gördüğü günler artık geride kalmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız, daha adil bir uluslararası düzen tesis edilmesi amacıyla 'Dünyanın Beşten Büyük' olduğunu savunagelmektedir. Eleftherios Venizelos tarafından Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilen Mustafa Kemal'in 'Yurtta Sulh, Dünyada Sulh' sözleriyle çizdiği hedefe hizmet edecek şekilde, egemen hale gelmesini arzu ettiğimiz değerlerin ve bunları takip ederken sergilediğimiz yorulmazlık ve yaratıcılığın altını çizmek maksadıyla, dış politikamızı 'Girişimci ve İnsani' olarak tanımladık. Bu nedenle, karşılıklı saygı ve sorunlara hakkaniyetli çözümler bulunması ilkelerini vurguluyoruz."

Çavuşoğlu Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki temel hedeflerini ise şöyle sıraladı:

- Deniz sınırlarının adil ve hakkaniyetli şekilde belirlenmesi;

- Kıta sahanlığı haklarımızın maksimalist ve aşırı deniz sınırı iddialarına karşı korunması;

- Adil gelir paylaşımı mekanizmasının kurulmasıyla Kıbrıs Türklerinin Ada’nın açık denizdeki kaynakları üzerindeki eşit haklarının korunması;

- Kıbrıslı Türkler dahil tüm tarafların katılımıyla gerçek, kapsayıcı, adil ve hakkaniyete dayalı açık deniz enerji iş birliği mekanizmalarının (bu doğrultudaki öneriler hala masadadır) Doğu Akdeniz'de oluşturulması."

"Türkiye'ye deniz alanlarının belirlenmesi konusunda hiçbir yetkisi olmayan Avrupa Birliği (AB) aracılığıyla maksimalist iddialar dayatılamayacağını" vurgulayan Çavuşoğlu şöyle devam etti:

"Türkiye'den sadece 2, Yunan ana karasından ise 580 kilometre uzakta olan Meis (eski adıyla Kastellorizo) gibi küçücük bir ada için 40 bin kilometrekarelik kıta sahanlığı iddiasında bulunarak Türkiye'nin açık denizlere ve kendi deniz yetki alanlarına erişimini kesemezsiniz. Hiçbir yasa, mantık veya temel adalet duygusu bu konuda aksine bir argümanın öne sürülmesine müsaade etmez."

Bölgedeki en uzun kıyı şeridine sahip olan Türkiye'yi etrafındaki zenginliklerden mahrum bırakma girişimlerine asla izin verilmeyeceğini ifade eden Çavuşoğlu, "Türkiye, temel çıkarlarına zarar verme teşebbüslerine izin vermemekte elbette kararlı bir duruş sergilemektedir. Bölgedeki deniz kuvveti varlığımızı saldırı amaçlı olarak değil, kendi kıta sahanlığımızdaki sismik araştırma faaliyetlerimize müdahaleye karşı meşru müdafaa için bulundurmaktayız." değerlendirmesinde bulundu.

Diyalog ve müzakerelerin uluslararası hukukta deniz sınırı meselelerini ele almak için en önemli araç olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Bu nedenle, Yunanistan'ın Türkiye ile tüm diyalog kanallarını ön koşul olmaksızın yeniden canlandırmasını bekliyoruz. Ön koşullar karşı ön koşullar doğurur (inanın, biz de kendi açımızdan epeyce ön koşulla gelebiliriz) ve bu yüzden bunlar, iki komşu arasında müzakere fırsatı aramak için iyi bir yol değildir" uyarısında bulundu.

Her krizin fırsatlar barındırdığını ve barış içerisinde ilerlemek için bu fırsatların değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Çavuşoğlu, makalesini şöyle tamamladı:

"Her müzakere sürecinin karşılıklı 'al-ver’e yol açacağı da açıktır. Diğer seçenekse, sorunları halının altına süpürmek ve ortadan kalkmalarını veya başkalarının bunları sizin için çözmesini ummaktır. Bununla birlikte, sorunlar kendiliğinden kaybolmak bir yana, zaman geçtikçe daha da karmaşıklaşır. Gelecek kuşaklara bir barış ve güvenlik mirası bırakmak için güçlü, etkili ve akılcı liderliğe ihtiyaç duyuyoruz. Bu, Türk tarafında mevcuttur. Bugün yaptıklarımız sadece bugünü değil, yarını da belirleyecek ve sizler de çok iyi biliyorsunuz ki Türkiye, Yunanistan'ın tercih edeceği yoldan ilerleyebilir. Aslında hangi yoldan gideceğimize dair tercih, ne Türkiye ne Fransa ne de bir başkasının, Yunanistan'ın değerli liderlerinin ve halkınındır."