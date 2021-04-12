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Siyaset Bakan Çavuşoğlu: Desteğimiz devam edecek
Siyaset

Bakan Çavuşoğlu: Desteğimiz devam edecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Ulusal Birlik Hükümeti’nin Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ve Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo ile bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2021-04-12 22:38:00 -
Bakan Çavuşoğlu: Desteğimiz devam edecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Ulusal Birlik Hükümeti’nin Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ve Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo ile görüştü.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Libyalı ve Maltalı mevkidaşlarıyla bir araya geldiğini duyurdu.

Paylaşımında Libya'da desteğin süreceğini ifade eden Çavuşoğlu, "Bu tarihi dönemeçte Libya’da barış, istikrar ve yeniden imara desteğimiz sürecek. Düzensiz göçle mücadele dahil, Akdeniz'de huzur ve güvenliğin kalıcı olması için iş birliğimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Leventbay

Öavuşogkh bırak dış İlişkileri libyayı falan lan oglum iç işleri kötü bir el atmadınuz ha
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