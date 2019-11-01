Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Mazlum Kobani'ye özel kurye!

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, gündemdeki konulara dair gazetemize önemli değerlendirmelerde bulundu. YPG’nin sözde lideri Ferhat Abdi Şahin’in iadesine yönelik Çavuşoğlu şunları söyledi: Adalet Bakanlığımız bize iade talepnamesini gönderdi. Bakanlık olarak hemen zaten işlemi başlatmıştık. Biz de talepnameyi özel bir kuryeyle hemen hızlı bir şekilde işleme girmesi için Washington’a göndererek oradaki Büyükelçiliğimiz üzerinden ABD Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığına iletiyoruz. Daha önce kırmızı bültenin bir kopyasını iletmiştik.

Pompeo ciddiyetini anladı

Terörist Şahin’in ABD’ye gidip gitmeyeceğinin henüz belli olmadığını aktaran Çavuşoğlu “ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya bu olayın vahametini anlatınca, özellikle Interpol üzerinden kırmızı bülten olduğunu söyleyince ‘işin ciddiyetini anladığını’ söyledi. O günden bu yana dikkat ederseniz bir açıklama yok. Bir sessizlik var. Ama bizim her ihtimale karşı kendi hazırlığımızı yapmamız lazım” dedi. ABD Temsilciler Meclisinin sözde ‘Ermeni Soykırımı’nı tanıyan tasarısını değerlendiren Çavuşoğlu “Bir bağlayıcılığı yok. Ama Kongre’nin Türkiye’ye karşı özellikle Barış Pınarı Harekâtı’ndan sonra hasmane tutumu arttı. Diyaloğun kesilmesi doğru değil ama bizim de atacağımız karşı adımlar olacaktır” diye konuştu.

Takdir Cumhurbaşkanı’nın

Erdoğan’ın ‘ABD’ye gitmeyebilirim’ sözlerini değerlendiren Çavuşoğlu “En zor şartlarda sahada harekâtımızı sürdürürken bile diplomasiyi işleterek hem ABD ile hem de Rusya ile yani dünyanın iki süper gücü ile bir mutabakat imzaladık. En zor şartlarda diplomasiyi her zaman işletmekten yanayız. Ziyaretle ilgili (ABD ziyareti) ve diğer konularla ilgili takdir Cumhurbaşkanı’mızındır” sözlerini dile getirdi.

Teyakkuz hâlindeyiz

Terör örgüt unsurlarının güvenli bölgeden çekilmesi ile ilgili Çavuşoğlu, bölgede sızlamaların olduğuna dikkat çekti. Çavuşoğlu “Mutlaka sızmalar oluyor. Çekilmeyenler de ve geri sızmaya çalışanlar da oldu. Dolayısıyla biz bu sızmalara karşı sahada teyakkuz hâlindeyiz. Bu bölgelerden çekilmemiş kimse varsa, onu temizlemek durumundayız” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telefon ya da ikili görüşmelerinde ‘Kürtler’ dedikleri zaman ‘Lütfen benim Kürt kardeşlerimle teröristleri bir tutmayın’ diye düzeltme yaptığını vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti: Kürtler derken esasında Kürt kardeşlerimize haksızlık yapıyorlar. Uluslararası temaslarımızda da bu düzeltmelerimizi yapıyoruz. Yüz yüze ikili görüşmelerde, uluslararası camiada ve ABD’de de ‘Ayırt edelim’ dediğimiz zaman kabul ediyorlar.

YPG yüzünden evlerinden oldular

Çavuşoğlu: Türkiye’de 350 bin Suriyeli Kürt var, 300 binden fazla da Kuzey Irak bölgesinde... Onlar da aynı şekilde bu terör örgütü yüzünden topraklarına dönemiyor. YPG onları sürgüne gönderdi. Partilerini kapattı, mallarını mülklerini ellerinden aldı. YPG demografiyi sadece etnik olarak değiştirmedi, ideolojik olarak da değiştirdi. Kürtleri sürgüne göndermesinin sebebi de kendi ideolojilerine inanmadıkları, alternatif bir parti kurdukları içindi.