Bakan Bozdağ'dan İsveç tepkisi! 'Bu eylem Türk milletine saldırıdır'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü YPG/PKK destekçilerinin provokasyonlarına tepki göstererek, "Bu saldırı sadece Sayın Cumhurbaşkanımıza değil, Türkiye ve Türk milletine saldırıdır. Bu terör eylemine müsaade eden İsveç Hükümeti'ni kınıyorum." dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İsveç'in başkenti Stockholm'de, terör örgütü YPG/PKK destekçilerinin provokasyonlarına ilişkin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Türk milletine saldırıdır"

Bakan Bozdağ, Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü YPG/PKK destekçisinin provokasyonuna ilişkin, "İsveç'in başkenti Stockholm'de bölücü terör örgütü teröristlerinin Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik alçakça saldırısını lanetliyorum. Bu saldırı sadece Sayın Cumhurbaşkanımıza değil Türkiye ve Türk milletine saldırıdır. Bu terör eylemine müsaade eden İsveç Hükümeti'ni kınıyorum." diye konuştu.