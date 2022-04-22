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Ekonomi Bakan Bilgin'den 'asgari ücret' açıklaması!
Ekonomi

Bakan Bilgin'den 'asgari ücret' açıklaması!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, enflasyon sürecinin tahribatlarına karşı önümüzdeki temmuz ayında işçileri, kamu çalışanlarını, memurları ve emeklileri koruyacak düzenlemeler yapacaklarını aktardı. Bakan Bilgin asgari ücret için ise, "Rakamı Türkiye'nin çalışanlarını koruyacak bir seviyede belirleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-22 00:21:00 -
Bakan Bilgin'den 'asgari ücret' açıklaması!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bir dizi ziyarette bulunmak için Isparta'ya geldi. Süleyman Demirel Kongre Merkezi'nde İl Özel İdaresi çalışanları ile birlikte iftar yapan Bakan Bilgin, burada açıklamalarda bulundu.

Enflasyon sürecinin tahribatlarına karşı önümüzdeki temmuz ayında işçilerimiz, kamu çalışanları, memurları ve emeklileri koruyacak düzenlemeleri yapacaklarını kaydeden Bakan Bilgin, "Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl başında sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı politikalarla biz en düşük emekli aylığını 1500 liradan 2500 liraya getirmiştik. Ayrıca yüzde 30'un üstünde enflasyon farkını içeren bir artış gerçekleştirildi. Temmuz ayında da emeklilerimizi koruyacak benzeri bir düzenlemeyi yapacağımızın şimdiden haberini sizlere vermek istiyorum. Asgari ücreti önümüzdeki aralıkta yeniden gündeme alırsak o tarih geldiği zaman bütün bu şartları dikkate alarak yeniden asgari ücreti değerlendirirken de Türkiye'nin çalışanlarını koruyacak bir seviyede belirleyeceğimizi şimdiden ifade etmek isterim" dedi.

 

 

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