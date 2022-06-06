Bakan Bilgin: Kamu çalışanları bu gece farklı uyuyacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TRT Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Düzenlemenin müjdesini verdi

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı 3600 ek göstergeyi değerlendiren Bakan Bilgin, 'Temmuz ayında kapsamlı bir iyileştirme yapacağımızı söyleyeyim. Çalışanlarımızı enflasyonun tahribatına karşı koruyacak bir düzenleme yapacağız. Biz Aralık ayında da çalışanlarımız için yeni düzenlemeler yapacağız. Aralık ayında yapılan düzenlemeyle ek göstergelerin maaşlara etkisi katlanarak artacak.'' ifadelerini kullandı.

Bakan Bilgin şu açıklamaları yaptı:

Türkiye’nin çalışanlarını emekçilerini ilgilendiren her konu bizim ilgi alanımıza giriyor. Bunlardan biride ek göstergeydi. Sayın Cumhurbaşkanımız bugün açıkladı. Daha öncede bildiğiniz gibi asgari ücrette devrim niteliğinde bir artış yapmıştık.

Cumhurbaşkanımız bizden kapsamlı bir düzenleme istedi bizde bunu yaptık.

Kamu çalışanları bu gece farklı uyuyacak

5 milyon 300 bin emekliyi kapsayan bir çalışma yaptık. Dolayısıyla sendikaların ve kimsenin beklemediği bir düzenleme yaptık. İnanıyorum ki Türkiye’nin kamu çalışanları bu gece farklı uyuyacak. Diyecek ki devletim beni düşünüyor.

Bugün kamuda çalışan sıfır ek göstergesi olan çalışanlarımızda 600 ek puan aldılar. Maaşlarda 1300 lira ile 1400 lira arasında bir değişim oldu.

Kamuda sözleşmeli personel istihdam ediliyor. Bu konularda kamu ihtiyaç duydukça sözleşmeli personel alınıyor. Biz isteğe bağlı olarak kadro hakkı vereceğiz.