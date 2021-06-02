Bakan Bilgin duyurdu! 55 milyar destek ve ödeme sağlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı salgın sürecinde işçi ve işletmelerin yanında olduğunu belirterek kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, işsizlik ödeneği ve normalleşme desteğine dair verileri açıkladı. Yapılan 55 milyarlık destek ve ödemeden toplam 9,5 milyon kişi istifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, salgın döneminde 55 milyar destek sağlandığını belirtti. Söz konusu desteğe ilişkin ayrıntıları paylaşan Bilgin, "33,2 milyar lira kısa çalışma ödeneği, 11,4 milyar lira nakdi ücret desteği, 5,9 milyar lira işsizlik ödeneği ve 4,5 milyar lira normalleşme desteği olmak üzere vatandaşımıza toplamda 55 milyar lira tutarında destek sağladık." dedi.

Bilgin, Kısa Çalışma Ödeneği ile 3,8 milyon çalışana, Nakdi Ücret Desteği ile 2,8 milyon kişiye, İşsizlik Ödeneği ile 1 milyon kişiye, 50,5 milyar lira ödeme yapıldığını belirtti.

Bakan Bilgin, 225 bini aşkın işverene ise 1.9 milyondan fazla çalışan için 4,5 milyar lira tutarında prim mahsuplaşması yapılarak Normalleşme desteği sağlandığını vurguladı.