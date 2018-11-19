Bakan Berat Albayrak'tan TürkAkımı açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün gerçekleştirilen TürkAkımı ile ilgili açıklama yaptı. Albayrak Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"2 yıl önce imzasını attığımız TürkAkım projesinde deniz kısmı tamamlandı. Türkiye’yi enerji ticaretinde merkez ülke yapma idealimizin önemli yapı taşlarından olan, Türkiye ile Rusya arasındaki güçlü işbirliğinin nişanesi TürkAkım projesi ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız’ın yemini ile yeni sistem resmen başladı. Ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun.

Bugün şükür günüdür. Bu aziz milletin parçası olmamızı sağlayan, böyle büyük bir liderle yol yürüten ve bu millete hizmet etmeyi nasip eyleyen Rabbimize bin şükür."