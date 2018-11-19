THY- Euroleague
0553 313 94 23

Bakan Berat Albayrak'tan TürkAkımı açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, bugün gerçekleştirilen TürkAkımı ile ilgili açıklama yaptı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 17:48
Bakan Berat Albayrak'tan TürkAkımı açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün gerçekleştirilen TürkAkımı ile ilgili açıklama yaptı. Albayrak Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"2 yıl önce imzasını attığımız TürkAkım projesinde deniz kısmı tamamlandı. Türkiye’yi enerji ticaretinde merkez ülke yapma idealimizin önemli yapı taşlarından olan, Türkiye ile Rusya arasındaki güçlü işbirliğinin nişanesi TürkAkım projesi ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız’ın yemini ile yeni sistem resmen başladı. Ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun.

Bugün şükür günüdür. Bu aziz milletin parçası olmamızı sağlayan, böyle büyük bir liderle yol yürüten ve bu millete hizmet etmeyi nasip eyleyen Rabbimize bin şükür."

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 17:48
  1. berat albayrak
  2. doğalgaz
  3. türkakımı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nijerya'da '28 Şubat zulmü' protestosu!
    1. Nijerya'da '28 Şubat zulmü' protestosu!
    2. BM'ye tepki gösterdi! 'Suudileri atın'..
    3. Otomobil çaldı 'macera aradım' dedi
    4. MHP'de 30 belediye başkan adayı belli..
    5. Aracında ölü bulunan polis memuru..
    6. Yellenmek ayıp değil sağlık işareti
    7. Bakan Berat Albayrak'tan kritik açıklama
    8. Altının kilogramı 209 bin liraya indi
    9. Katil İsrail bu sene 52 Filistinli..
    10. Sivas'ta 10 bin kişilik yurda öğrenci..
    11. 'Deli Bal' insanlığın ilk kimyasal..
    12. Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruması..
    13. Bakan Berat Albayrak'tan TürkAkımı..
    14. Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu, 8..
    15. "Antibiyotik reçete yazarken iki kez..
    16. Selman, Kaşıkçı cinayetinin ardından..
    17. 2 gencin öldüğü kazada otomobil..
    18. CHP milletvekili Erdin Bican toprağa..
    19. El freni çekilmeyen kamyon, 10..
    20. Dev soruşturmada kritik gelişme!..
    Lüks sitede haşema skandalı
    Lüks sitede haşema skandalı
    AK Partili eski bakandan, gözaltılara sert tepki! 'O kadar haksız ve şaşırtıcı...'
    AK Partili eski bakandan, gözaltılara sert tepki! 'O kadar haksız ve şaşırtıcı...'
    Muğla'da iğrenç olay! Sendika başkan yardımcısı açığa alındı
    Muğla'da iğrenç olay! Sendika başkan yardımcısı açığa alındı
    Adnan Oktar’ın kediciğinden bomba itiraf!
    Adnan Oktar’ın kediciğinden bomba itiraf!
    Belediye başkanının damadı FETÖ'den tutuklandı!
    Belediye başkanının damadı FETÖ'den tutuklandı!

    Günün Karikatürü

    17 Kasım 2018
    Yalçın Küçük tam bir Mustafa Kemal düşmanı çıktı!
    Yalçın Küçük tam bir Mustafa Kemal düşmanı çıktı!
    CHP'den Ankara'ya sürpriz isim! Herkes onu konuşuyor
    CHP'den Ankara'ya sürpriz isim! Herkes onu konuşuyor