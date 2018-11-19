Bakan Berat Albayrak'tan kritik açıklama
TürkAkım projesine ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Berat Albayrak, "Türkiye ile Rusya arasındaki güçlü işbirliğinin nişanesi" ifadelerini kullandı.19 Kasım 2018 Pazartesi 17:54
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya platformu Twitter'dan TürkAkım Projesiyle ilgili açıklama yaptı.
Bakan Albayrak, konuya ilişkin paylaştığı mesajında şunları kaydetti:
Türkiye’yi enerji ticaretinde merkez ülke yapma idealimizin önemli yapı taşlarından olan, Türkiye ile Rusya arasındaki güçlü işbirliğinin nişanesi TürkAkım projesi ülkemize hayırlı uğurlu olsun.
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