Bakan Berat Albayrak'tan kritik açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya platformu Twitter'dan TürkAkım Projesiyle ilgili açıklama yaptı.

Bakan Albayrak, konuya ilişkin paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

Türkiye’yi enerji ticaretinde merkez ülke yapma idealimizin önemli yapı taşlarından olan, Türkiye ile Rusya arasındaki güçlü işbirliğinin nişanesi TürkAkım projesi ülkemize hayırlı uğurlu olsun.