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Bakan Berat Albayrak'tan IMF açıklaması

Bakan Berat Albayrak Twitter hesabında paylaştı: Bali'de küresel finans kuruluşlarının ve yatırım fonlarının üst düzey yöneticilerine Yeni Ekonomi Programı'nın sunumunu yaptık. IMF ülke grubunun İcra Direktörlüğü görevini devraldık.

13 Ekim 2018 Cumartesi 10:11
Bakan Berat Albayrak'tan IMF açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda önemli açıklamalarda bulundu.

Albayrak, "Bali'de dün, küresel finans kuruluşlarının ve yatırım fonlarının üst düzey yöneticilerinin katılımı ile düzenlenen toplantıda Yeni Ekonomi Programımıza ilişkin sunumumuzu gerçekleştirdik. Ayrıca yine önemli küresel banka ve yatırım şirketleri ile birebir toplantılarımızı sürdürdük" ifadelerine yer verdi.

Bakan Albayrak açıklamasında, "Son olarak 8 ülkeden oluşan IMF ülke grubunun "İcra Direktörlüğü" görevini Türkiye olarak devraldık. Bu görevi yürütecek olan Sn. Dr. Raci Kaya'ya başarılar diliyorum." 

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 10:11
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