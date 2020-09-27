Bakan Berat Albayrak'tan Azerbaycan mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bölgede barıştan uzak her türlü eylemin karşısında, Can Azerbaycan'ın yanındayız" ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından Ermenistan'ın kardeş ülke Azerbaycan'a yönelik saldırısını şiddetle kınayan bir paylaşımda bulundu.
Türkiye'nin Azerbaycan'ın her daim yanında olduğunu aktaran Albayrak, "Can Azerbaycan'ın yanındayız" dedi.
Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınadığını belirten Albayrak yaptığı paylaşımda, "Bölgede barıştan uzak her türlü eylemin karşısında, Can Azerbaycan'ın yanındayız. Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerime Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim" ifadelerine yer verildi.