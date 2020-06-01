Bakan Berat Albayrak: Girişim ekosistemimiz güzel bir haberle parlıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dünyaca ünlü oyun geliştiricisi Zynga'nın, Türk oyun şirketi Peak Games'i 1.8 milyar dolara satın almasına ilişkin, "Girişim ekosistemimiz güzel bir haberle parlıyor" dedi.

Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Girişim ekosistemimiz güzel bir haberle parlıyor. Türk oyun şirketimiz Peak, 1.8 milyar dolar değerlemeyle Zynga tarafından satın alınarak Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu. Tebrikler arkadaşlar!''