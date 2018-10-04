Bakan Berat Albayrak Gelişmekte Olan Ülkeler Toplantısı'na katıldı

Bakan Albayrak'ın Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle; Bu yılki Gelişmekte Olan Ülkeler Toplantısını İstanbul’da gerçekleştiren yatırım şirketi Franklin Templeton Investments’ın fon yöneticileri ve piyasa analistlerine Türkiye’nin Yeni Ekonomi Programı’nı ve stratejilerini anlattık.