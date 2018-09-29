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Bakan Berat Albayrak: Ekonomimiz zor dönemde başarılı bir sınav verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, New York’ta baş döndüren ekonomi-finans diplomasisi gerçekleştirdi.

29 Eylül 2018 Cumartesi 08:30
Bakan Berat Albayrak: Ekonomimiz zor dönemde başarılı bir sınav verdi

New York temaslarını son gününde 5 trilyon dolarlık masaya oturan Albayrak ABD’li finans ve yatırım kuruluşlarına Türkiye ekonomisini anlattı. Albayrak, Stone Harbour, Alliance Bernstein, Massachusetts Financial Services, Neuberger Berman, Wellington Management, NWI Management, Lazard, PGIM, Invesco, Citibank, JP Morgan ve Goldman Sachs’ın yöneticilerinin bulunduğu masada özellikle Yeni Ekonomi Program (YEP) hakkında bilgi verdi. YEP çerçevesinde bütçe disiplini, cari açık ve enflasyonla mücadele konularında eylem planlarını hazırladıklarını dile getiren Albayrak, “Geçmiş tecrübelerimiz ve siyasi istikrarımız sayesinde ekonomimiz çok başarılı bir sınav verdi. Spekülatif ataklar püskürtüldü, dengelenme süreci başladı. Şu anda karşı karşıya olduğumuz zorlukların farkındayız. Ancak çok daha güçlü bir yapı için yol haritamızı hazırladık ve kararlılıkla uygulayacağız” dedi. Özellikle 24 Haziran seçimleri sonrasında hükümetin elde ettiği 5 yıllık yetkinin ekonomide daha uzun süreli stratejileri hayata geçirmeye imkan sağladığını kaydeden Albayrak, ekonomide yapısal reformlar için çok yakında kararlı adımların atılacağını vurguladı.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 08:30
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