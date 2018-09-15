Bakan Bekir Pakdemirli'nin acı günü

İzmir'deki evinde dün hayatını kaybeden 80 yaşındaki Özyavuzgil için Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Bakan Pakdemirli ile eşi Ahu Pakdemirli, kayınvalidesi Seyhan Özyavuzgil, Özyavuzgil'in yakınlarının yanı sıra İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, AK Parti İzmir Milletvekilleri Hamza Dağ, Mahmut Atilla Kaya, Alpay Özalan, Yaşar Kırkpınar ile AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Özyavuzgil'in komşuları, sevenleri ve vatandaşlar katıldı.

Tören sırasında Bakan Pakdemirli ve eşi Ahu Pakdemirli ile kayınvalidesi Seyhan Özyavuzgil taziyeleri kabul etti.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazında Bakan Pakdemirli çocuklarıyla saf tuttu. Özyavuzgil, cenaze aracıyla götürüldüğü Çeşme Mezarlığında defnedildi.

Bakan Pakdemirli ve ailesi taziyeleri, Küçükyalı'daki Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunun evlerinde kabul ediyor.