0553 313 94 23

Bakan Bekir Pakdemirli'nin acı günü

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin dün vefat eden kayınpederi Sedat Özyavuzgil toprağa verildi.

15 Eylül 2018 Cumartesi 15:36
Bakan Bekir Pakdemirli'nin acı günü

İzmir'deki evinde dün hayatını kaybeden 80 yaşındaki Özyavuzgil için Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Bakan Pakdemirli ile eşi Ahu Pakdemirli, kayınvalidesi Seyhan Özyavuzgil, Özyavuzgil'in yakınlarının yanı sıra İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, AK Parti İzmir Milletvekilleri Hamza Dağ, Mahmut Atilla Kaya, Alpay Özalan, Yaşar Kırkpınar ile AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Özyavuzgil'in komşuları, sevenleri ve vatandaşlar katıldı.

Tören sırasında Bakan Pakdemirli ve eşi Ahu Pakdemirli ile kayınvalidesi Seyhan Özyavuzgil taziyeleri kabul etti.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazında Bakan Pakdemirli çocuklarıyla saf tuttu. Özyavuzgil, cenaze aracıyla götürüldüğü Çeşme Mezarlığında defnedildi.

Bakan Pakdemirli ve ailesi taziyeleri, Küçükyalı'daki Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunun evlerinde kabul ediyor.

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 15:36
  1. İzmir
  2. Aydın
  3. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Irak'ta flaş iddia! Gizlice görüştüler
    1. Irak'ta flaş iddia! Gizlice görüştüler
    2. ABD kuklaları DAEŞ ve YPG/PKK, 5..
    3. Bursa'da müptezeller, 'alayınız gelse..
    4. Gelin ve damadın düğün öncesi..
    5. İran'da kuraklık alarmı!
    6. Beyin kanamasından ölen gurbetçi..
    7. 2018 YKS ek yerleştirmede nelere..
    8. Kırşehir'de feci kaza! Çalışırken bu..
    9. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden..
    10. Bakan Bekir Pakdemirli'nin acı günü
    11. 3. Havalimanı'nda CHP-HDP'den..
    12. Nihat Doğan kovuldu! "Beyaz TV gereken..
    13. Sonunda belli oldu! Komşuda önemli..
    14. Suriye'de teröristler birbirine düştü:..
    15. İsveç’in başkenti Stocholm'da patlama
    16. Türkiye ve Rusya'ya İdlib çağrısı!..
    17. Adana'da 'husumetliler' silahla..
    18. Irak Meclis Başkanı belli oldu
    19. Kahraman kıza kötü haber! Afgan..
    20. Metiner 'Kimse gücenmesin' deyip..
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    Elmayı bırak yerliye bak
    Elmayı bırak yerliye bak
    Savunmada pranga kırılıyor... Türkiye’de üretilecek, Fransa’ya ihtiyaç kalmayacak!
    Savunmada pranga kırılıyor... Türkiye’de üretilecek, Fransa’ya ihtiyaç kalmayacak!
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    İşte faiz kararının ülkeye zararı… Milyarlarca lira
    İşte faiz kararının ülkeye zararı… Milyarlarca lira

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2018
    Numan Kurtulmuş’a twitter’dan yüklenmişti... ‘AK Partili belediye başkanı görevden alındı’
    Numan Kurtulmuş’a twitter’dan yüklenmişti... ‘AK Partili belediye başkanı görevden alındı’
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula