Bakan Bayraktar'ın nükleer açıklaması Yunanistan'da yankılandı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar’ın, "Türkiye'nin 3'üncü nükleer santrali için Çin ile anlaşmaya yakınız" açıklaması Yunanistan medyasında, "Türkiye için ciddi bir dönüm noktası" olarak görüldü.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin 3'üncü nükleer santrali için Çin ile anlaşmaya çok yakın olduklarını söylemişti. O açıklamaya, Yunan basınında büyük puntolarla geniş yer ayrıldı.
Komşu medyası, "Türkiye için ciddi bir dönüm noktası", "Türkiye'nin çok yönlü dış politikasının simgesi olacak." başlıklarıyla okuyucularına sundu.
Yunan basınında yankılandı
Bakan Bayraktar Türkiye'nin yeni nükleer enerji santrali için Çin ile anlaşacağını duyurdu. Ta Nea gazetesi, "Türkiye, Çin ile anlaşmanın eşiğinde. Türkiye'nin üçüncü nükleer santralini planlayan bu işbirliği, enerji alanında büyük gelişmeler barındırıyor" yazdı.
"Dönüm noktası"
Kathimerini ise "3'üncü nükleer santral anlaşmasının hayata geçirilmesi, Türkiye için ciddi bir dönüm noktası olacak" sözlerini kaydetti.
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"Türkiye büyük adımlar atıyor"
Gazete Liberal de "Çin ile anlaşmaya varılması, NATO üyesi olan Türkiye'nin çok yönlü dış politikasının simgesi olacak. Her alanda güçlenen Türkiye, enerji alanında da büyük adımlar atıyor" yorumunda bulundu.
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